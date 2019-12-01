Balean domicilio del Fraccionamiento Acanto I en Zamora, Michoacán; presuntamente privaron de la libertad a un joven

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 10:51:49

Zamora, Michoacán, a 5 de diciembre de 2025.- La madrugada de este viernes, sujetos desconocidos que portaban armas largas ingresaron a un domicilio y presuntamente privaron de la libertad a un joven, posterior dispararon en varias ocasiones contra el inmueble, según informaron fuentes policiales.

Fue aproximadamente a las 05:00 horas, cuando vecinos del Fraccionamiento Acanto I reportaron al 911 fuertes detonaciones de arma de fuego en la calle Troya casi esquina con la Avenida Olimpia.

Minutos más tarde al lugar se movilizaron elementos de la Guardia Civil y Policía Municipal, quienes localizaron el inmueble marcado con el número 41-B con daños, por lo que acordonaron la zona y solicitaron la intervención de las autoridades competentes.

Enseguida llegaron Peritos Especializados y Agentes Ministeriales, los cuales se encargaron de procesar la escena, en la que recolectaron varios casquillos percutidos de "cuerno de chivo".

En cuanto al joven "levantado" no se proporcionaron datos, solo se mencionó que al parecer tiene 19 años de edad y tenía poco tiempo de haber salido de la cárcel.

Autoridades de la Fiscalía General del Estado ya trabajan en las investigaciones correspondientes.