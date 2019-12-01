Detienen y vinculan a proceso a hombre por maltrato animal en contra tres gatos en Tamaulipas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 10:25:46
Reynosa, Tamaulipas, a 5 de diciembre de 2025.- Después de que se realizara una denuncia, autoridades de Tamaulipas detuvieron y vincularon a un hombre por quitarle la vida a tres gatos.

De acuerdo a la información vecinos del fraccionamiento Halcón de Reynosa, denunciaron que cometía maltrato animal, por lo que inspectores de Protección Animal acudieron al sitio y encontraron al sujeto identificado como Celso A., maltratando y asesinando a tres gatos.

Durante la inspección, el hombre se puso agresivo, motivo por el que fue solicitado el apoyo de la Guardia Estatal, y finalmente fue aprehendido.

El detenido fue llevado ante la autoridad pertinente, mientras que los cuerpos de los felinos se trasladaron a la colonia Puertas del Sol.

El 4 de diciembre, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas dio a conocer que un juez de Control vinculó a proceso al sujeto por privación de la vida, crueldad o maltrato animal.

Además dio dos meses de plazo para la investigación complementaria.

