Hallan a hombre sin vida en el periférico de Morelia, Michoacán, lo habrían atropellado

Hallan a hombre sin vida en el periférico de Morelia, Michoacán, lo habrían atropellado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 13:09:19
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Morelia, Michoacán, a 15 de octubre 2026.- El cuerpo sin vida de un hombre el cual presentaba huellas de atropellamiento, fue localizado, tirado, en el Periférico Paseo de la República de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la referida vialidad, en las inmediaciones de la colonia El Lago II, estaba tirado el cuerpo sin vida de una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre el cual presentaba huellas de atropellamiento, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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