SSP Jalisco admite que "se cometieron graves errores" durante protestas en Guadalajara; investigan a 17 policías

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 13:19:23

Guadalajara, Jalisco, a 15 de octubre 2026.- Juan Pablo Hernández González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco (SSP), admitió que algunos elementos de la corporación incumplieron los protocolos e hicieron uso indebido de la fuerza durante el operativo del domingo 11 de octubre, ejecutado en la manifestación por la calidad del agua potable en Guadalajara.

En rueda de prensa, el funcionario estatal explicó que Asuntos Internos identificó y abrió una investigación contra 17 uniformados.

Igualmente, detalló que la oficina cuenta con un expediente con más de 200 videos captados desde distintos ángulos.

Además, el secretario Hernández González reconoció que hubo errores en la activación de los protocolos y que algunos oficiales actuaron impulsivamente, pese a que esa no era la indicación.

“Se generaron daños hacia quienes debíamos proteger para preservar su derecho a manifestarse”, expresó ante medios de comunicación.

En ese sentido, el titular de Seguridad jalisciense mencionó que las fallas son asumidas por los responsables de las distintas áreas, las cuales son coordinadas por su persona.

Por otra parte, reveló que las consecuencias que podrían enfrentar los efectivos investigados van "desde una amonestación hasta una separación del cargo”, pero dependerá de la responsabilidad de cada agente.