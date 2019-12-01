Habrá más alcoholímetros en Querétaro ante celebraciones navideñas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 12:31:15

Querétaro, Querétaro, 9 de diciembre del 2025.- Con motivo de las celebraciones navideñas y el incremento de viajes familiares, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal anunció el fortalecimiento de los operativos de alcoholimetría, que se realizarán de manera diaria en distintos puntos de la ciudad, afirmó Juan Luis Ferrusca Ortiz, titular de la dependencia.

Detalló que la instrucción del presidente municipal, Felipe Herrera, fue ampliar la cobertura de estos operativos para prevenir accidentes de tránsito relacionados con el consumo de alcohol.

“Quisiéramos pedir a todas las familias queretanas y visitantes que no hagan uso de vehículos de motor si han ingerido bebidas alcohólicas. El alcoholímetro estará todos los días, prácticamente toda la semana, como medida preventiva”.

Recomendó además que quienes planeen viajar en carretera realicen una revisión completa de sus vehículos, utilicen el cinturón de seguridad, moderen la velocidad y respeten las señales de tránsito.

Asimismo, sugirió que los ciudadanos establezcan redes de apoyo con vecinos para resguardar sus domicilios durante las vacaciones y que, ante cualquier emergencia, se comuniquen de inmediato al 911.

Adelantó que el personal policial trabajará sin descanso durante las festividades decembrinas, con presencia operativa en distintos puntos de la ciudad.

Respecto a las aplicaciones o páginas que alertan sobre la ubicación de los alcoholímetros, el titular de la SSP indicó que, aunque no se tiene identificado un caso específico, la estrategia es itinerante para evitar que los operativos sean evadidos.

“Lo que buscamos es prevenir accidentes y la pérdida de vidas. Por ello, en un mismo día podemos estar en más de una ubicación, reduciendo la posibilidad de que nos localicen de manera permanente”.

Con estas acciones, dijo, la Secretaría de Seguridad Pública busca reforzar la cultura de la prevención y garantizar la seguridad de las familias durante la temporada navideña.