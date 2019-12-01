Mueren cuatro personas tras caer en su auto a canal de riego en Jiutepec, Morelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Diciembre de 2025 a las 13:03:45

Jiutepec, Morelos, 21 de diciembre del 2025.- Cuatro personas que viajaban en un automóvil murieron la mañana de este 21 de diciembre en el municipio de Jiutepec, Morelos, luego de que el vehículo cayera a un canal de riego.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 6:00 horas un automóvil particular volcó y terminó con las llantas hacia arriba dentro del canal. Tres de los ocupantes quedaron atrapados al interior de la unidad, mientras que una cuarta persona fue arrastrada por la corriente.

Habitantes del poblado de Atlacomulco lograron rescatar a la persona que fue llevada por el agua; sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio y realizaron las labores para extraer a los tres pasajeros que permanecían dentro del vehículo.

Paramédicos que arribaron al lugar confirmaron que las cuatro personas habían fallecido.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente, así como la identidad de las víctimas, de quienes se informó preliminarmente que se trata de tres hombres y una mujer.