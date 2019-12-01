Guardia Civil libera bloqueos con apoyo de vehículos blindados en Michoacán; secretario encabeza operativo en región

Guardia Civil libera bloqueos con apoyo de vehículos blindados en Michoacán; secretario encabeza operativo en región
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 15:43:02
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 22 de febrero de 2026.- Con el apoyo de vehículos tácticos blindados, entre ellos la unidad Karnaf, la Guardia Civil ha intervenido directamente para retirar los bloqueos registrados en distintos tramos carreteros del estado.

Las maniobras, realizadas con unidades de alta resistencia, han permitido despejar vialidades, incluso mediante el desplazamiento de vehículos pesados utilizados para obstruir la circulación.

El secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, se encuentra en la región encabezando las acciones y coordinando el despliegue operativo en territorio.

Las labores continúan en coordinación interinstitucional para restablecer plenamente el tránsito y garantizar la seguridad de la población.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Guardia Civil libera bloqueos con apoyo de vehículos blindados en Michoacán; secretario encabeza operativo en región
Bloqueos y quemas paralizan carreteras en al menos 16 municipios de Michoacán
Causan incendio en tienda de conveniencia de la colonia Palmas de Querétaro
Tensión en Zinápecuaro: reportan detonaciones en cerros y bloqueo con vehículos incendiados en carretera a Morelia
Más información de la categoria
Bloqueos y quemas paralizan carreteras en al menos 16 municipios de Michoacán
De campesino en Michoacán a líder de grupo delincuencial jalisciense: la historia criminal de “El Mencho”
El Mencho murió cuando era trasladado herido en un avión del Ejército: Defensa
EEUU emite alerta por caos en México: Pide a sus ciudadanos en 5 estados resguardarse tras operativo contra líder del crimen en Jalisco
Comentarios