Causan incendio en tienda de conveniencia de la colonia Palmas de Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 14:27:29

Querétaro, Querétaro, 22 de febrero del 2026- Una importante movilización policial y de servicios de emergencias, se registró en la colonia Palmas, en donde se reportó el incendio provocado de una tienda de conveniencia en la ciudad de Querétaro.

Fue sobre avenida Cimatario, en donde de acuerdo a testigos, sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y posteriormente lanzaron un objeto incendiario.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, sofocaron el fuego y realizaron la valoración de dos personas, para posteriormente trasladarlas a un hospital.

La zona fue acordonada por autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento y las investigaciones correspondientes del incendio.