El Mencho murió cuando era trasladado herido en un avión del Ejército: Defensa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 13:31:30

Ciudad de México, 22 de febrero del 2026.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó este domingo 22 de febrero que Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), murió tras resultar gravemente herido durante un operativo en Jalisco y mientras era trasladado vía aérea a la Ciudad de México.

En un comunicado oficial, la Defensa detalló que la operación fue planeada con trabajos de inteligencia militar central, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República. El despliegue se realizó en el municipio de Tapalpa, donde Fuerzas Especiales ejecutaron acciones para lograr la detención del líder criminal.

En el operativo participaron aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

Además, dentro del marco de cooperación bilateral con Estados Unidos, se contó con información complementaria proporcionada por autoridades de ese país.

De acuerdo con la Sedena, durante la intervención el personal militar fue atacado, por lo que repelió la agresión en defensa propia. En el enfrentamiento murieron cuatro presuntos integrantes del CJNG en el lugar y otros tres resultaron heridos de gravedad, quienes fallecieron durante su traslado aéreo a la capital del país; entre ellos se encontraba Oseguera Cervantes.

La autoridad precisó que serán las instancias correspondientes las encargadas de realizar las pruebas periciales para la identificación oficial de los fallecidos.

Asimismo, fueron detenidos dos integrantes más del grupo criminal y se aseguró diverso armamento, así como vehículos blindados.

En la acción, tres elementos de la Defensa resultaron heridos y fueron trasladados a la Ciudad de México para recibir atención médica especializada.