Tensión en Zinápecuaro: reportan detonaciones en cerros y bloqueo con vehículos incendiados en carretera a Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 13:38:25

Morelia, Michoacán, a 22 de febrero de 2026.— Habitantes del municipio de Zinápecuaro informaron sobre un clima de tensión luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego provenientes de los cerros aledaños.

La situación de inseguridad se agravó con el reporte de un bloqueo en la carretera Morelia-Zinápecuaro, donde vehículos particulares fueron incendiados para interrumpir la circulación.

Los ciudadanos narraron que los propietarios de las unidades siniestradas, las cuales fueron despojadas por hombres armados, se resguardan en casas de habitantes de las localidades cercanas.

Ante el temor a posibles enfrentamientos o balaceras, algunas familias han decidido suspender sus actividades diarias y permanecer resguardadas en sus hogares.