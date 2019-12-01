Bloqueos y quemas paralizan carreteras en al menos 16 municipios de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 15:05:06

Morelia, Mich., a 22 de febrero de 2026.- Una serie de bloqueos carreteros y quema de vehículos registrados de manera simultánea en distintas regiones de Michoacán provocó una afectación generalizada a la movilidad, impactando vías federales, estatales y accesos estratégicos a municipios clave del estado.

De acuerdo con los reportes, los hechos se concentraron en al menos 16 municipios, principalmente en las regiones de Jiquilpan–Sahuayo, Zamora, Bajío michoacano, Pátzcuaro y Tierra Caliente.

Afectaciones por regiones

En la región Jiquilpan–Sahuayo–Chavinda, se reportaron vehículos incendiados y bloqueos con unidades pesadas en puntos como accesos urbanos y carreteras de conexión regional, afectando directamente a los municipios de Jiquilpan, Sahuayo y Chavinda.

En la zona lacustre, se registraron cierres en tramos carreteros del municipio de Pátzcuaro, particularmente en rutas que conectan hacia la Meseta Purépecha y la región centro del estado.

El Bajío michoacano también resultó afectado, con bloqueos en carreteras que comunican a La Piedad, Numarán, Yurécuaro y Churintzio, incluyendo tramos de la Autopista de Occidente, una de las principales vías de enlace con el occidente del país.

La región de Zamora concentró el mayor número de incidentes, con afectaciones en carreteras y accesos industriales de Zamora, Ecuandureo, Ixtlán, Tangancícuaro y Chilchota, lo que generó interrupciones en corredores agrícolas e industriales.

En la región de Tierra Caliente, los municipios de Buenavista, Apatzingán y Aguililla registraron cierres en cruceros y tramos carreteros estratégicos, limitando la circulación entre comunidades y salidas regionales.

Los bloqueos generaron retrasos en el transporte de mercancías, suspensión de rutas comerciales y afectaciones directas a la población civil, particularmente a quienes transitaban por las carreteras al momento de los hechos. En varios puntos, automovilistas quedaron varados mientras se restablecía el paso.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial sobre personas lesionadas; sin embargo, se mantienen operativos de seguridad y labores para liberar las vías afectadas.

La magnitud y dispersión geográfica de los incidentes evidencian una afectación de alcance estatal, con impacto directo en la conectividad y la actividad económica de Michoacán.