De campesino en Michoacán a líder de grupo delincuencial jalisciense: la historia criminal de “El Mencho”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 14:21:49

Ciudad de México, 22 de febrero del 2026.- La historia del narcotráfico en México ha estado marcada por distintos nombres, pero uno de los más temidos en los últimos años fue el de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho” o “El Señor de los Gallos”.

Fue el fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización que llegó a convertirse en una de las más poderosas y violentas del país.

Sus orígenes

Nació en julio de 1966 en Michoacán, en una familia campesina que vivía en condiciones de pobreza. Desde pequeño trabajó en el campo y apenas cursó hasta sexto de primaria antes de dejar la escuela.

En su adolescencia migró a Estados Unidos, donde comenzó a involucrarse en la venta de drogas a nivel callejero. En 1992 fue detenido junto con su hermano Abraham Oseguera, alias “Don Rodo”, por vender heroína a policías encubiertos. Dos años después fue sentenciado en California a tres años de prisión por conspiración para distribuir droga. Tras cumplir su condena, fue deportado a México.

Su regreso al crimen en México

De vuelta en el país, se instaló primero en Tijuana y luego en Jalisco. En un giro poco común, trabajó como policía municipal en Cabo Corrientes y Tomatlán. Sin embargo, más tarde volvió al crimen organizado.

Se integró al Cártel del Milenio, liderado por Armando Valencia Cornelio, alias “El Maradona”. Ahí comenzó como sicario y escaló posiciones dentro de la estructura criminal. También estableció vínculos con Ignacio Coronel Villarreal, conocido como “Nacho Coronel”, operador clave del Cártel de Sinaloa.

Durante esos años, su grupo operó como brazo armado en Jalisco y Colima, dedicándose al tráfico de drogas y la protección de rutas.

El nacimiento del CJNG

En 2010, tras la muerte de “Nacho Coronel” y la captura de los líderes del Cártel del Milenio, la estructura criminal se fragmentó. Surgieron dos facciones rivales: “La Resistencia” y “Los Torcidos”.

Oseguera tomó el mando de “Los Torcidos” y ganó la guerra interna. Con el tiempo, esa facción se transformó en el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Para fortalecer su organización, selló una alianza con el grupo conocido como “Los Cuinis”, encabezado por los hermanos González Valencia, consolidando poder financiero y armado.

Expansión y consolidación

El CJNG creció rápidamente y extendió su presencia a múltiples estados del país. Tras la captura y extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Oseguera Cervantes fue considerado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los capos más poderosos del país.

Su organización se caracterizó por el uso de armamento de alto calibre, bloqueos, enfrentamientos abiertos con fuerzas de seguridad y una rápida expansión territorial.

Su muerte

El 22 de febrero de 2026, Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido en el estado de Jalisco durante un operativo federal, poniendo fin a la trayectoria criminal de uno de los líderes más influyentes del narcotráfico en el México contemporáneo.