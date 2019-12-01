EEUU emite alerta por caos en México: Pide a sus ciudadanos en 5 estados resguardarse tras operativo contra líder del crimen en Jalisco

EEUU emite alerta por caos en México: Pide a sus ciudadanos en 5 estados resguardarse tras operativo contra líder del crimen en Jalisco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Febrero de 2026 a las 13:17:23
Ciudad de México, a 22 de febrero de 2026.- Washington enciende las alarmas. El Gobierno de Estados Unidos emitió un aviso urgente para que sus ciudadanos se resguarden de inmediato en diversas regiones de México, tras una escalada de violencia vinculada a operativos de seguridad y reacciones criminales que ya afectan a múltiples estados del país.

La advertencia incluye zonas de Jalisco —entre ellas Guadalajara, Puerto Vallarta y Chapala— así como entidades históricamente golpeadas por la violencia como Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y Nuevo León.

El llamado a “shelter in place” —resguardarse y evitar cualquier desplazamiento— no es una recomendación común. Se utiliza únicamente cuando el riesgo es alto, impredecible y en desarrollo, como ocurre en escenarios de bloqueos carreteros, enfrentamientos armados y represalias criminales.

El aviso exhorta a:

  • Evitar zonas con presencia policial
  • Mantenerse lejos de multitudes
  • Reducir al mínimo los movimientos
  • Seguir instrucciones de autoridades locales

Aunque el comunicado estadounidense no lo menciona directamente, la alerta ocurre en medio de una situación nacional de tensión tras un operativo federal de alto impacto realizado en Tapalpa.

La presunta muerte de Nemesio Oseguera “El Mencho” en este operativo, desató una ola de violencia que se ha propagado con balaceras, quemas y bloqueos que se han extendido a diversas regiones del país.

Este tipo de acciones contra cabecillas criminales, suelen detonar respuestas criminales expansivas, cuyo objetivo no es enfrentar directamente al Estado, sino generar caos, presión y visibilidad a través de bloqueos, incendios y actos violentos en distintos puntos del país.

Más allá de la protección a sus ciudadanos, el aviso de EE.UU. funciona como un termómetro del nivel de riesgo. Cuando una potencia extranjera pide a su población no salir, no viajar y no exponerse, el mensaje implícito es contundente: la situación rebasa lo local.

Noventa Grados
