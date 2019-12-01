Guardia Civil detiene a dos con varios gramos de estupefaciente en Gabriel Zamora, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 07:22:08

Gabriel Zamora, Michoacán, 15 de marzo del 2026.- Elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, detuvieron a dos hombres a los que les aseguraron varios envoltorios plásticos con una sustancia granulada con las características de la droga sintética conocida como “crystal”, en el municipio de Gabriel Zamora, Michoacán.

Se trata de Arturo Issac P. A., de 26 años de edad y Jesús M. M., de 44 años de edad, ambos originarios de Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Sobre su detención se informó que los oficiales realizaban un recorrido de prevención del delito sobre la carretera libre a Uruapan, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

A la altura de la localidad de Charapendo, visualizaron a los dos hombres que al notar la presencia de las autoridades mostraron una actitud sospechosa.

Ambos hombres fueron detenidos y tras realizarles una revisión de rutina les encontraron entre sus pertenencias varios envoltorios plásticos de la referida sustancia ilícita, que daban un peso de 6.7 gramos.

Por tal motivo fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado, para las investigaciones correspondientes.