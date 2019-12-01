En Arteaga, Michoacán, Guardia Civil revienta laboratorio clandestino usado por el crimen organizado 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 07:06:53

Arteaga, Michoacán, 15 de marzo del 2026.- Elementos de la Guardia Civil, de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, aseguraron un campamento y “narco laboratorio” para la producción de droga sintética, tras la realización de recorridos por carreteras y brechas, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Se informó que los oficiales transitaban por una brecha aledaña a la localidad de La Placita, ahí visualizaron un terreno que mostraba indicios de un campamento utilizado por la delincuencia organizada.

Al revisar el lugar encontraron también, 400 tambos plásticos, 35 aún estaban llenos con químicos, 60 tinas, 25 tanques de gas, 15 reactores, 50 garrafones y 100 bultos de 25 kilos de sosa cáustica.

La zona fue asegurada y se dio parte a las autoridades correspondientes para que se iniciara con las investigaciones y acciones de destrucción del laboratorio.