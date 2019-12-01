Díaz-Canel advierte que no habrá impunidad tras protestas por apagones en Cuba

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 07:58:13

Morón, Cuba, 15 de marzo del 2026.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, se pronunció el sábado sobre las protestas registradas en la ciudad de Morón por los constantes apagones, donde se reportaron incidentes y personas detenidas.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario señaló que el malestar de la población por los cortes de electricidad es comprensible, aunque recordó que la situación energética se debe al bloqueo que persiste de Estados Unidos en el país y consideró legítimas las quejas siempre que se expresen de manera pacífica.

"Es comprensible el malestar que provocan en nuestro pueblo los prolongados apagones, como consecuencia del bloqueo energético de EE.UU, cruelmente recrudecido en los últimos meses", indicó.

No obstante, el presidente cubano advirtió que no se tolerarán actos violentos durante las manifestaciones.

“Lo que nunca será comprensible, justificado, ni admitido es la violencia y el vandalismo que atente contra la tranquilidad ciudadana y la seguridad de nuestras instituciones. Para el vandalismo y la violencia no habrá impunidad”, afirmó.

El mensaje fue difundido horas después de que trascendieran los hechos en Morón, donde centenares de personas protestaron por los prolongados cortes eléctricos y la escasez de alimentos.

De acuerdo con el medio oficial Invasor, al menos cinco personas fueron detenidas tras los incidentes registrados al final de la manifestación.