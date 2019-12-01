A los mexicanos se les reconoce por su solidaridad: Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Marzo de 2026 a las 08:24:16

Ixtlán del Río, Nayarit, 15 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacó el sentido de solidaridad que, afirmó, caracteriza a los mexicanos tanto dentro del país como entre quienes viven en el extranjero, especialmente en Estados Unidos.

Durante la inauguración del Centro Libre para las Mujeres en Ixtlán del Río, Nayarit, la mandataria federal resaltó que los connacionales que migran suelen mantener un fuerte vínculo con sus familias en México.

En su mensaje, Sheinbaum señaló que muchos mexicanos que residen fuera del país continúan pendientes de sus seres queridos y los apoyan constantemente, incluso después de haber formado su propia vida en el extranjero.

La presidenta también compartió una experiencia personal al mencionar que una de sus hermanas ha vivido por más de tres décadas en Estados Unidos, pero permanece cercana a su familia en México, interesándose de manera constante por el bienestar de su madre, de ella misma y de sus hijos.

A partir de ese ejemplo, la mandataria sostuvo que ese tipo de cercanía familiar refleja uno de los valores más representativos de la sociedad mexicana.

Finalmente, subrayó que la importancia que los mexicanos dan a la familia es un rasgo que, a su juicio, distingue a quienes migran y mantienen el compromiso de apoyar a sus seres queridos pese a la distancia.