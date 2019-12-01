Detiene Policia Morelia a sujeto por presunto intento de robo a notaría pública

Detiene Policia Morelia a sujeto por presunto intento de robo a notaría pública
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 11:30:09
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Morelia, Michoacán, a 21 de octubre 2026.- Elementos de la Policía Morelia detuvieron a  un sujeto, por el presunto delito de tentativa de robo calificado, a una Notaría Pública, ubicada en la colonia Vista Bella.

Sobre el particular se informó que fue a través de un reporte que se alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona desconocida al interior del inmueble.

De inmediato, oficiales se trasladaron al sitio, quienes al arribar, se encontraron con un hombre, el cual iba saliendo del inmueble, mismo que se identificó como Álvaro “N”, de 49 años, de origen y nacionalidad colombiana, quien manifestó ser velador del lugar y que había ingresado por la fachada porque no le proporcionaron llaves.

Minutos después arribó un familiar del titular del domicilio, quien señaló que a través de las cámaras de videovigilancia observó el momento en que una camioneta negra se estacionó frente al inmueble y de ella descendió un sujeto que ingresó por la fachada. 
Refirió no conocer al individuo.

Posteriormente arribó el apoderado legal de la notaría, quien confirmó no conocer al sujeto y negó haber contratado sus servicios como velador, manifestando su deseo de proceder legalmente.

El detenido y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, donde se definirá su situación jurídica. El vehículo fue trasladado al corralón oficial.

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