Guardia Civil desaloja a manifestantes en Zinapécuaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 13:45:35
Zinapécuaro, Michoacán, a 26 de agosto 2025.- Elementos de la Unidad para el Restablecimiento del Orden Público (UROP), adscritos a la Guardia Civil, desalojaron a unas 50 personas que se manifestaban, en exigencia de la localización de una persona privada de la libertad en la tenencia de Araró, en el municipio de Zinapécuaro, Michoacán.

Al respecto se informó que fue este martes que las referidas personas se manifestaron bloqueando caminos en este municipio.

Al sitio acudieron elementos de la UROP quienes desalojaron a los manifestantes.

Es de mencionar que autoridades estatales ya se encuentran realizando acciones operativas para la búsqueda de la persona desaparecida.

