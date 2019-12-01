Aseguran vehículo y detienen a dos hombres por transporte ilegal de madera en Morelia, Michoacán

Aseguran vehículo y detienen a dos hombres por transporte ilegal de madera en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 20:48:02
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Morelia, Michoacán, 16 de abril de 2026.- Como resultado de una acción operativa, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Ambientales y  Fauna, detuvo a dos hombres por su posible relación en el transporte ilegal de producto maderable.

Sobre el particular se informó que los hechos se registraron cuando personal de la Policía de Investigación realizaba un recorrido de prevención y vigilancia sobre la calle José María Morelos, en la localidad de San Miguel del Monte, municipio de Morelia. En el lugar, los agentes observaron un camión tipo rabón, marca International, color rojo, que transportaba en una plataforma producto maderable en rollo en cortas dimensiones.

Luego de marcarle el alto al conductor y a su acompañante, se identificaron como Juan “N” y Manuel “N”, a quienes se les solicitó la documentación que acreditara la legal procedencia y traslado del material forestal; sin embargo, manifestaron no contar con los permisos correspondientes.

Ante estos hechos, ambas personas fueron detenidas y, junto con el vehículo y el producto maderable asegurado, trasladadas a la Fiscalía Regional de Morelia, donde quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

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