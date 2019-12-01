PEMEX reconoce origen de derrame en el Golfo de México; hay denuncia penal

PEMEX reconoce origen de derrame en el Golfo de México; hay denuncia penal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 20:41:31
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Ciudad de México, 16 de abril de 2026.- Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció el origen del derrame de petróleo observado en febrero en el Golfo de México, el cual, según su director Víctor Rodríguez Padilla, se originó en un oleoducto de 36 pulgadas ubicado en la zona de plataformas de Abkatún.

El funcionario también admitió que hubo fallas en los protocolos de atención, ya que el incidente fue reportado inicialmente como menor, lo que impidió dimensionar oportunamente la magnitud del derrame.

Por este caso, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía, mientras continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades.

En tanto, Pemex informó que tres funcionarios fueron separados de sus cargos, entre ellos el subdirector de Seguridad y Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, el coordinador de Control Marino, Derrames y Residuos, así como el líder de Derrames y Residuos.

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