Grupo Firme recibe amenaza: piden no se presente en Mazatlán, Sinaloa

Mazatlá, Sinaloa, a 25 de febrero de 2025.- En la ciudad de Tijuana, Baja California, el Grupo Firme recibió una amenaza presuntamente por integrantes de la delincuencia organizada; a través de una manta colgada en el puente de Pemex se le pide no presentarse en el carnaval de Mazatlán, Sinaloa.

La narcomanta fue localizada en el puente vehicular ubicado en Monferrato y la carretera libre, en la colonia La Gloria, ahí también fueron hallados restos humanos.

“Grupo Firme, si tocan en el carnaval de Mazatlán, los vamos a matar a todos. Recuerden que ustedes viven en Tijuana, hasta al que pone las luces lo vamos a matar a todos", reza el mensaje.

La agrupación tiene programada su participación en el Carnaval de Mazatlán para este 1 de marzo, festividad que contará con un fuerte operativo de seguridad dado a la creciente ola de hechos violentos suscitados en el estado de Sinaloa.

Al respecto, el cantante Julio Preciado opino lo siguiente: “Creo que al gobierno se le está saliendo de control esta situación. ¿Qué culpa tienen los artistas? Sea quien sea. No estoy diciendo que esto sea algo contra grupo Firme, en particular, pero ahora, si cantaste alguna canción o mencionaste a alguien, ya es motivo para que no te dejen trabajar.”