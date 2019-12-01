Grupo armado quita la vida a una maestra frente a su familia en Navolato, Sinaloa

Grupo armado quita la vida a una maestra frente a su familia en Navolato, Sinaloa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 23:28:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Navolato, Sinaloa, a 14 de septiembre de 2025.- Una profesora, fue privada de la vida con un tiro en la cabeza, cuando viajaba en compañía de su esposo e hijas en Navolato, Sinaloa.

De acuerdo a la información, la víctima, quien fue identificada como Jesamel Rodríguez Zazueta, de 35 años de edad, se encontraba circulando junto a su familia por la carretera de Altata hacia Isla Cortés, cuando sujetos armados los interceptaron, mismos que minutos antes habían disparado y quemado un hotel, y la caseta de vigilancia del complejo turístico.

En el lugar, su esposo e hijas, de tres años y dos meses de edad, resultaron ilesos.

La Secretaría de Educación Pública y Cultura confirmó que la profesora trabajada de auxiliar académica en escuelas federalizadas, pertenecientes a la Zona Escolar 057.

Asimismo, los presuntos delincuentes dispararon contra las oficinas municipales de la sindicatura de Altata, además de que se reportaron detonaciones en la zona de playa.
 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Atacan con bombas molotov vivienda en Uruapan, Michoacán; solo daños materiales
Confirman captura de secretario de Jiquilpan ligado a videos del “Ejército Purépecha” de Michoacán, y tres falsos policías que buscan rescatarlo
A punta de pistola roban camioneta a la exdiputada Brenda Fraga en Uruapan, Michoacán
Grupo armado quita la vida a una maestra frente a su familia en Navolato, Sinaloa
Más información de la categoria
Confirman captura de secretario de Jiquilpan ligado a videos del “Ejército Purépecha” de Michoacán, y tres falsos policías que buscan rescatarlo
A punta de pistola roban camioneta a la exdiputada Brenda Fraga en Uruapan, Michoacán
Crimen doblega al “Bukele mexicano”: Carlos Manzo suspende fiestas patrias tras ataque a policías en Uruapan, Michoacán
¡Balas en medio de velorio! Comando irrumpe en funeraria de Zamora, Michoacán, y deja tres heridos
Comentarios