Grupo armado quita la vida a una maestra frente a su familia en Navolato, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Septiembre de 2025 a las 23:28:25

Navolato, Sinaloa, a 14 de septiembre de 2025.- Una profesora, fue privada de la vida con un tiro en la cabeza, cuando viajaba en compañía de su esposo e hijas en Navolato, Sinaloa.

De acuerdo a la información, la víctima, quien fue identificada como Jesamel Rodríguez Zazueta, de 35 años de edad, se encontraba circulando junto a su familia por la carretera de Altata hacia Isla Cortés, cuando sujetos armados los interceptaron, mismos que minutos antes habían disparado y quemado un hotel, y la caseta de vigilancia del complejo turístico.

En el lugar, su esposo e hijas, de tres años y dos meses de edad, resultaron ilesos.

La Secretaría de Educación Pública y Cultura confirmó que la profesora trabajada de auxiliar académica en escuelas federalizadas, pertenecientes a la Zona Escolar 057.

Asimismo, los presuntos delincuentes dispararon contra las oficinas municipales de la sindicatura de Altata, además de que se reportaron detonaciones en la zona de playa.

