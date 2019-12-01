Grupo armado embosca a agentes de la FGE Michoacán que buscaban a dos desaparecidos de Morelia: Hay varios detenidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 17:33:32

Huaniqueo, Mich., a 26 de agosto de 2025.- La búsqueda de Noé y Alberto, dos hombres originarios de Teremendo de Los Reyes desaparecidos desde hace una semana, derivó este martes en una emboscada contra elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) en el municipio de Huaniqueo.

Los agentes, adscritos a la unidad de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, realizaban diligencias en la zona cuando fueron atacados a balazos desde el interior de un domicilio. Pese a la agresión, los oficiales repelieron el ataque y lograron salir ilesos, confirmaron fuentes cercanas al caso.

En la refriega, los policías ministeriales capturaron a cinco hombres armados y aseguraron varias armas de fuego que quedaron bajo resguardo. Los detenidos serán puestos a disposición de la autoridad competente mientras continúan las investigaciones.

El operativo formaba parte de las acciones emprendidas tras la desaparición de Noé y Alberto, quienes fueron vistos por última vez en la comunidad de Teremendo de Los Reyes, al poniente de Morelia, cuando salieron a pasear a caballo.

El pasado 19 de agosto, familiares y vecinos realizaron un bloqueo en la avenida Madero Poniente en Morelia, a la altura de San Juanito Itzícuaro, para exigir la pronta localización de ambos. Dos días después, el 21 de agosto, los parientes reiteraron el llamado a las autoridades estatales y federales para intensificar las labores de búsqueda.

Aunque la captura de los agresores representa un avance, la localización de Noé y Alberto continúa siendo incierta.