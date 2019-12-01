Recibe Claudia Sheinbaum a Carlos Slim en Palacio Nacional para hablar de la economía en México

Recibe Claudia Sheinbaum a Carlos Slim en Palacio Nacional para hablar de la economía en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 21:58:30
Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió la tarde de este lunes en Palacio Nacional al empresario mexicano Carlos Slim.

La mandataria mexicana, compartió a través de sus redes sociales, que durante la reunión hablaron sobre la economía del país.

“En Palacio Nacional, platicamos con el ingeniero Carlos Slim y con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sobre los buenos pronósticos de la economía en México al cierre de 2025 y para 2026”.

En el encuentro estuvo presente el hijo del empresario Marco Antonio Slim Domit, presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Inbursa, quien también forma parte de los consejos de América Móvil y Grupo Carso.

A su salida del recinto, Slim no ofreció ningún tipo de declaración.

 

 

 

