Confirma Aislinn Derbez que su madre falleció a causa de un infarto

Confirma Aislinn Derbez que su madre falleció a causa de un infarto
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 22:50:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2025.- La actriz Aislinn Derbez, se pronunció a través de redes sociales, después de que se confirmara el fallecimiento de su madre, la también actriz de doblaje mexicana, Gabriela Michel.

De acuerdo a la información que compartió su hija, Gabriela perdió la vida a consecuencia de un infarto y no a causa de un accidente en su casa, como se había especulado.

Mediante una historia en la red social Instagram, Aislinn agradeció las muestras de cariño que han recibido y pidió respeto para vivir el duelo con su familia.

“Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia… Les agradezco su respeto”, escribió Aislinn.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Explosivo aseguramiento: localizan cuatro artefactos sembrados en un camino en Apatzingán, Michoacán 
FGR pone la mira en Cuitzeo, Michoacán; otra toma clandestina destapa sofisticada red de huachicoleo
Golpes al crimen dejan 34 detenidos, 90 kilos de estupefaciente y campamentos destruidos, dentro del Plan Paricutín en Michoacán
Presunto responsable de abuso sexual en agravio de una estudiante en Morelia, Michoacán, es vinculado a proceso
Más información de la categoria
FGR pone la mira en Cuitzeo, Michoacán; otra toma clandestina destapa sofisticada red de huachicoleo
Confirma Aislinn Derbez que su madre falleció a causa de un infarto
Recibe Claudia Sheinbaum a Carlos Slim en Palacio Nacional para hablar de la economía en México
Reacomodo de alto impacto en la Fiscalía de Michoacán: Ernesto Alvarado Ortiz asume el mando de la Policía de Investigación en Homicidios
Comentarios