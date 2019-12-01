Confirma Aislinn Derbez que su madre falleció a causa de un infarto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2025 a las 22:50:39

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2025.- La actriz Aislinn Derbez, se pronunció a través de redes sociales, después de que se confirmara el fallecimiento de su madre, la también actriz de doblaje mexicana, Gabriela Michel.

De acuerdo a la información que compartió su hija, Gabriela perdió la vida a consecuencia de un infarto y no a causa de un accidente en su casa, como se había especulado.

Mediante una historia en la red social Instagram, Aislinn agradeció las muestras de cariño que han recibido y pidió respeto para vivir el duelo con su familia.

“Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia… Les agradezco su respeto”, escribió Aislinn.