Golpe multimillonario al crimen: aseguran 21 toneladas de estupefacientes y destruyen laboratorios clandestinos en Durango

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 09:50:59

Nombre de Dios, Durango, a 8 de septiembre 2025.- Personal del Gabinete de Seguridad federal aseguró 21 toneladas de un estupefaciente sintético y destruyó dos laboratorios clandestinos utilizados para la elaboración del mismo, en el municipio de Nombre de Dios, Durango.

De acuerdo con un comunicado, los narcolabotatorios se encontraban ubicados en el poblado Carricitos y fueron encontrados por la Secretaría de Marina- Armada de México (Semar), durante recorridos terrestres.

Según información oficial, en los asentamientos irregulares se aseguraron aproximadamente 21 mil kilogramos de metanfetamina ya procesada, así como diversos precursores químicos, entre los que se encontraban: mil litros de ácido clorhídrico, 200 litros de ácido acético, mil litros de tolueno, 200 litros de cianuro de bencilo, 250 litros de P2P, 575 kilogramos de sosa cáustica, además de unos 200 kilogramos de cianuro de sodio.

De igual forma, las autoridades federales indicaron que con el decomiso de la droga, se evitó que más de 525 millones de dosis llegaran a las calles, asimismo, se estima una afectación económica a la delincuencia organizada de 6 mil 532 millones 26 mil 885 pesos.