Golpe coordinado en Michoacán: caen nueve presuntos criminales y aseguran arsenal en operativos simultáneos

Morelia, Mich., a 31 de diciembre de 2025.— Un nuevo golpe a las estructuras criminales que operan en Michoacán fue asestado por fuerzas federales y estatales, tras la detención de nueve personas y el aseguramiento de un importante arsenal durante una serie de operativos desplegados en al menos once municipios de la entidad.

Las acciones se llevaron a cabo como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con la participación conjunta de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como autoridades estatales y locales.

De acuerdo con información oficial, los operativos incluyeron patrullajes terrestres, recorridos a pie y labores de reconocimiento, principalmente en zonas consideradas de alta incidencia delictiva, entre ellas Uruapan, Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, Lázaro Cárdenas y Chinicuila.

Durante estas acciones, las autoridades aseguraron 10 armas de fuego, 18 cargadores, 459 cartuchos útiles y tres vehículos, además de lograr la detención de nueve individuos, quienes fueron puestos a disposición de las instancias correspondientes para definir su situación jurídica.

Uno de los focos principales de los despliegues ha sido la protección de las huertas de aguacate, un sector estratégico para la economía michoacana que en los últimos años ha sido blanco de extorsiones, amenazas y control criminal. Las autoridades señalaron que los recorridos buscan garantizar la seguridad de trabajadores y productores, así como recuperar la confianza de la población.

La información oficial revela la magnitud de los resultados obtenidos en semanas recientes. Entre el 10 de noviembre y el 30 de diciembre de 2025, las fuerzas de seguridad lograron la detención de 287 personas, el aseguramiento de 150 armas de fuego, más de 11 mil cartuchos, 616 cargadores, 241 vehículos, así como 190 artefactos explosivos y 53 kilos de material explosivo.

En materia de narcóticos, se reportó el decomiso de 78 kilos de marihuana, 766 kilos de metanfetamina, además de 28,800 litros y 15,300 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas. A ello se suma el desmantelamiento de 18 campamentos delictivos y la inhabilitación de 43 tomas clandestinas.