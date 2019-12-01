Extorsión agravada contra comerciantes: Fiscalía logra sentencias condenatorias y una vinculación a proceso en San Miguel de Allende

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 10:42:12

San Miguel de Allende, Guanajuato, 27 de enero de 2026.– Por el delito de extorsión agravada, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo sentencias condenatorias en contra de tres integrantes de una banda delictiva que operaba en el municipio de San Miguel de Allende, además de lograr la vinculación a proceso de un cuarto implicado, como resultado de una investigación sólida, técnica y meticulosa.

De acuerdo con la autoridad ministerial, los sentenciados son Luis Gerardo “N”, Alejandro “N” y Perla María del Carmen “N”, quienes de manera reiterada y organizada exigían pagos ilícitos a comerciantes de la zona, generando un clima constante de temor, afectaciones económicas y vulneración a la tranquilidad del sector comercial.

La Fiscalía detalló que los hoy condenados utilizaban un mismo modus operandi, mediante el cual contactaban a las víctimas para imponerles cuotas bajo amenazas, con el objetivo de obtener beneficios económicos ilegales, lo que derivó en múltiples denuncias y en la integración de una carpeta de investigación robusta.

Asimismo, se informó que Joel “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en los mismos hechos delictivos.

El imputado permanecerá en prisión preventiva durante el desarrollo del proceso penal y la etapa complementaria de la investigación, conforme a lo establecido por la ley.

La desarticulación de esta célula criminal fue posible gracias al trabajo especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión, adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, cuyos agentes realizaron labores de análisis, inteligencia e investigación de campo que permitieron identificar los patrones de operación del grupo y reunir los elementos de prueba necesarios para su judicialización.