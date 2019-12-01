Desarticulan laboratorio clandestino en Durango con valor de 2 mil 75 millones de pesos en operativos de la SSPC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 12:30:57

Ciudad de México, 19 de diciembre del 2025.- El Gabinete de Seguridad dio a conocer las acciones relevantes del 18 de diciembre de 2025, realizadas como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, basada en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y coordinación con los estados.

Baja California:

En Tijuana, fuerzas federales y estatales detuvieron a cuatro personas, dos de ellas estadounidenses, y aseguraron armas largas y cortas, cartuchos y equipo táctico.

En otro operativo en la colonia Lagunitas, catearon un inmueble donde incautaron 96 kilos de metanfetamina, así como recipientes con droga líquida y acetona. En Mulegé, el Ejército aseguró un vehículo, armamento de alto poder, más de 1,500 cartuchos y equipo balístico.

Chihuahua:

En Ciudad Juárez, fue detenida una persona con tres kilos de fentanilo, además de metanfetamina y cocaína.

Coahuila:

En Saltillo, autoridades aseguraron 12 kilos de metanfetamina y dosis de marihuana durante un cateo.

Guanajuato:

En Celaya, se detuvo a una persona con armas largas, cargadores, cartuchos y un vehículo con blindaje de fábrica.

Jalisco:

En Zapopan, fuerzas federales cumplimentaron una orden de aprehensión contra un presunto líder de una célula delictiva.

Michoacán:

En Coahuayana, se aseguraron ocho vehículos, varios con blindaje artesanal y de fábrica. En Lázaro Cárdenas, se decomisaron armas, cargadores, cartuchos, dosis de droga y equipo táctico.

Nayarit:

En Acaponeta, cinco personas fueron detenidas con armas largas, más de 600 cartuchos y chalecos tácticos.

Quintana Roo:

En Felipe Carrillo Puerto, un cateo permitió la detención de una persona y el aseguramiento de armas largas y cortas, granadas, cargadores, chalecos tácticos, motocicletas y vehículos, uno de ellos blindado.

Veracruz:

En Córdoba, fueron detenidas seis personas y se aseguraron 210 mil litros de hidrocarburo, además de tractocamiones, autotanques y contenedores.

Contra la producción y tráfico de drogas:

En Durango, autoridades localizaron un laboratorio clandestino de metanfetaminas y aseguraron miles de kilos y litros de precursores químicos, con una afectación económica estimada en 2 mil 75 millones de pesos.

En Sinaloa, el Ejército inhabilitó cinco áreas de concentración de químicos, con una afectación de 76 millones de pesos a la delincuencia organizada.