Identifican a mujer muerta en accidente en Zinapécuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 12:17:13

Morelia, Michoacán, a 19 de diciembre 2025.- Como Karina V., de 30 años, fue identificada la mujer que perdió la vida en el accidente automovilístico registrado el jueves en la carretera Morelia-Maravatío, en este municipio.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, el pasado jueves se registró un choque entre una camioneta y un vehículo Nissan March.

A consecuencia del percance un hombre resultó herido y la mujer, que a la postre fue identificada como Karina V., de 30 años, perdió la vida.

Es de mencionar que se desconoce si el conductor de la camioneta fue detenido o huyó del lugar.