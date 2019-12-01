Genaro García Luna apela sentencia de 38 años de prisión en Estados Unidos; acusa irregularidades en juicio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 11:46:36

Ciudad de México, 19 de diciembre del 2025.- La defensa del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, presentó de manera formal la apelación contra el juicio y la sentencia de 38 años de prisión que le fue impuesta en Estados Unidos, al argumentar que durante el proceso se violó su derecho al debido proceso.

En un documento de 78 páginas, acompañado de 22 apéndices que suman cerca de 4 mil 600 hojas, los abogados César de Castro y Valerie Gotlib expusieron cinco ejes centrales para sostener que el juicio estuvo “irremediablemente contaminado”.

Entre los señalamientos destacan el uso de testimonios presuntamente falsos, así como el ocultamiento de pruebas que habrían favorecido a su cliente.

La apelación fue presentada este 18 de diciembre, fecha límite tras una prórroga concedida al exfuncionario.

Los abogados señalaron que enfrentaron diversos obstáculos para concretar el recurso, como traslados constantes entre centros penitenciarios y periodos de incomunicación de García Luna.

El siguiente paso será que los fiscales revisen y respondan los argumentos de la defensa en un nuevo escrito ante la Corte.

Posteriormente, los abogados del exfuncionario podrán presentar una réplica final, tras lo cual la Corte de Apelaciones emitirá una resolución.

Cabe recordar que en febrero de 2024, un jurado federal declaró culpable a García Luna de cinco cargos relacionados con narcotráfico, tras un juicio de poco más de un mes en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

Tras un lapso de seis meses, el juez Brian Cogan lo sentenció a 38 años de prisión y al pago de una multa de dos millones de dólares.