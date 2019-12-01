Latente, retorno de Caravana Coca-Cola a Morelia en 2026: Thelma Aquique

Morelia, Michoacán, a 19 de diciembre del 2025.- Debido al éxito del regreso de la Caravana Coca-Cola a Morelia, llevada a cabo el pasado 06 de diciembre luego de más de 20 años de ausencia, posicionó a la capital michoacana entre las ciudades mejor evaluadas dentro de la gira nacional, lo que abre la posibilidad de que el espectáculo vuelva a presentarse en 2026.

La secretaria de Turismo municipal, Thelma Aquique Arrieta, informó que las capitales del país cuentan con las condiciones necesarias para albergar eventos de esta magnitud, al cumplir con criterios de infraestructura, logística y seguridad que exige la organización de espectáculos masivos.

Explicó que la realización de la caravana requirió varios meses de planeación y gestiones, así como el cumplimiento de requisitos específicos, entre ellos un recorrido con la extensión necesaria, una alta afluencia de asistentes y garantías en materia de seguridad para el público.

Finalmente, Thelma Aquique señaló que este antecedente fortalece la relación del municipio con marcas y empresas, con el objetivo de que Morelia continúe siendo considerada como sede de espectáculos, lanzamientos y campañas de alto impacto a nivel nacional, pues la caravana logró congregar más de 350 mil personas.