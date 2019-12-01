Golpe al crimen en Culiacán, Sinaloa: aseguran arsenal y químicos en cateo federal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 16:11:14

Culiacán, Sin., a 1 de septiembre de 2025.– En una operación conjunta que buscó debilitar la estructura criminal en Sinaloa, autoridades federales catearon un inmueble en el municipio de Culiacán, donde localizaron un arsenal y sustancias químicas presuntamente destinadas a actividades ilícitas.

El operativo fue encabezado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con fuentes oficiales, la intervención se llevó a cabo en un domicilio ubicado en el Fraccionamiento Urbivilla del Cedro, señalado como centro de acopio de armas y equipo táctico. Tras obtener la orden de cateo otorgada por un Juez de Control, las fuerzas federales desplegaron un dispositivo de seguridad en la zona para ingresar al inmueble.

En el sitio fueron aseguradas 32 armas largas, cinco armas cortas, cargadores, cartuchos, así como 80 litros y 150 kilogramos de sustancias ilícitas cuyo tipo no fue especificado, además de equipo táctico presuntamente utilizado por grupos armados.

El predio quedó bajo resguardo policial mientras que lo incautado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para las investigaciones correspondientes y la integración de la carpeta de investigación.

Con este aseguramiento, el Gabinete de Seguridad Federal destacó que se busca “cerrar espacios de operación a las organizaciones criminales y devolver la tranquilidad a las familias sinaloenses”.