Golpe a organización delictiva jalisciense en Chiapas: Harfuch confirma captura de 12 presuntos delincuentes en San Cristóbal de las Casas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Diciembre de 2025 a las 10:22:06

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 7 de diciembre del 2025.- Doce personas, señaladas como presuntos sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron detenidas durante un operativo coordinado federal y estatal en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

La acción fue encabezada por la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL en conjunto con la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE), FGR, SSPC, Sedena, Guardia Nacional y Semar.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, destacó la relevancia del operativo y la detención de los presuntos generadores de violencia en la entidad.

“En un operativo coordinado en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, la Fuerza de Reacción Inmediata PAKAL, en conjunto con la FGE Chiapas, FGR, SSPC, Sedena, Guardia Nacional y Semar, detuvieron a 12 personas que dijeron pertenecer al CJNG, asegurando armas largas y cortas, vehículos, narcóticos y equipo táctico. Gracias a esta acción de la Fuerza Interinstitucional Conjunta, se inhiben generadores de violencia, se desarticulan células criminales y se fortalece la seguridad del pueblo de Chiapas”, señaló Harfuch.

Durante la movilización, las autoridades aseguraron:

Cuatro armas largas tipo AK-47, con cuatro cargadores y 80 cartuchos útiles.

Un arma corta calibre 9 mm, con un cargador y cuatro cartuchos útiles.

Un vehículo Mazda sin placas de circulación.

90 bolsas con presunta marihuana.

60 bolsas con presunta droga “crystal”.

Una báscula gramera.

Cuatro chalecos tácticos.

Dinero en efectivo.

Autoridades recalcaron que este operativo forma parte de la estrategia federal para debilitar a los grupos criminales que operan en el sur del país.