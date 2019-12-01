Golpe a la extorsión: cae “Limones”, operador financiero de organización criminal de Durango

Golpe a la extorsión: cae “Limones”, operador financiero de organización criminal de Durango
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 10:08:37
Ciudad de México, 10 de diciembre del 2025.- En un operativo de inteligencia encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal y con apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, fue detenido en Durango Edgar “N”, alias “Limones”, presunto integrante de la organización criminal conocida como “Los Cabrera”.

De acuerdo con las autoridades federales, la captura representa un golpe directo a las redes de extorsión, en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El detenido era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, además de fungir como operador financiero del grupo delictivo. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó operaciones irregulares relacionadas con extorsión y fraude.

Durante la acción fueron aseguradas armas largas, una granada y equipo táctico, sin que se reportaran enfrentamientos.

Las autoridades agradecieron la coordinación con el Gobierno de Coahuila, que participó activamente en el despliegue y en las acciones para combatir el delito de extorsión en la región.

