Golpe a célula de Jalisco en Michoacán: Caen tres en Jiquilpan en poder de estupefaciente, municiones y un vehículo robado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Octubre de 2026 a las 23:35:58

*Los detenidos, originarios de La Barca, Jalisco, estarían vinculados con una célula criminal que opera en la región. Durante el operativo también fueron decomisados ponchallantas y dos automóviles.

Jiquilpan, Mich., a 18 de octubre de 2026.- Tres hombres originarios del estado de Jalisco fueron detenidos en el municipio de Jiquilpan durante un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales, luego de que presuntamente intentaran escapar al detectar la presencia de elementos de seguridad.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán, los implicados fueron identificados como Jicoténcatl “N”, Alejandro “N” y Juan Alberto “N”, todos procedentes del municipio de La Barca, Jalisco, quienes son investigados por su posible relación con una célula delictiva que mantiene presencia en esta zona de la entidad.

La captura se registró mientras elementos de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano realizaban recorridos operativos como parte de las acciones para contener la actividad de grupos criminales.

Durante estas labores, los uniformados detectaron a los tres sujetos, quienes presuntamente intentaron evadir la intervención policial. Sin embargo, fueron interceptados y detenidos por los agentes.

Al efectuar la inspección correspondiente, las autoridades localizaron tres envoltorios con una sustancia blanca, aparentemente cocaína, así como ocho bolsas que contenían hierba seca con características de marihuana.

También fueron asegurados 31 cartuchos útiles, entre ellos 23 de calibre 7.62 × 39 milímetros y ocho de calibre .223, además de 20 artefactos metálicos conocidos como ponchallantas, utilizados para dañar los neumáticos de vehículos.

Entre los objetos decomisados se encuentran dos automóviles: un Chevrolet Ónix que contaba con reporte de robo vigente y un Subaru que presentaba daños aparentemente ocasionados por un accidente.

Tras su detención, los tres hombres fueron trasladados y puestos a disposición de la autoridad competente, junto con las unidades y los objetos asegurados, para integrar las investigaciones y determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado a qué organización criminal estarían vinculados los detenidos ni si podrían estar relacionados con otros hechos delictivos registrados en la región.

La SSP informó que los operativos coordinados con la Secretaría de la Defensa Nacional continuarán en Jiquilpan y municipios cercanos, con el propósito de combatir las actividades delictivas y reforzar la seguridad en esta zona de Michoacán.