Giran orden de aprehensión contra Gaby "N", por homicidio de motociclista

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Enero de 2026 a las 07:47:27

Ciudad de México, a 8 de enero 2026.– Un juez giró una orden de aprehensión en contra de Gaby “N”, por su presunta responsabilidad en el homicidio de Roberto Hernández, ocurrido el pasado 3 de enero en la alcaldía Iztapalapa, de la Ciudad de México.

Cabe señalar que, en la previa, la titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina Bertha Alcalde Luján, aseguró que el caso sería judicializado como parte de las investigaciones en curso.

Por su parte, el presidente del Poder Judicial de la CDMX, Rafael Guerra, indicó que existen avances relevantes en la indagatoria, incluida la identificación de la presunta responsable y el análisis de grabaciones del C5.

Mientras tanto, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, aseguró que la corporación mantiene coordinación permanente con la Fiscalía para fortalecer las investigaciones y lograr la detención de la imputada.