García Harfuch asegura que "no habrá impunidad" en caso de huachicol fiscal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 10:17:19
Ciudad de México, a 9 de septiembre 2025.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dejó en claro que “no habrá impunidad” con quienes resulten responsables en el caso de huachicol fiscal en Tamaulipas, cuyas investigaciones siguen en curso.

“Fueron detenidos en la Ciudad de México, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz 14 personas, entre las que se encontraban empresarios y algunos servidores públicos relacionados con el mercado ilícito de combustible, como se informó el domingo en conferencia de prensa”, indicó el funcionario federal.

De igual forma, durante su conferencia de prensa matutina, el secretario García Harfuch reconoció el trabajo de la Secretaría de Marina (Semar) a raíz de que algunos de sus elementos se vieron involucrados en este caso de huachicol fiscal.

“Reconocemos el trabajo comprometido que han realizado por muchos años, los hombres y las mujeres de la Secretaría de Marina para brindar seguridad a nuestro País y reiteramos que el actuar aislado de unos cuantos no representa el actuar de la institución como los mismos resultados antes mencionados lo reflejan”, argumentó el titular de la SSPC.

En la previa, un juez federal vinculó a proceso al vicealmirante Manuel Roberto “F” y a nueve integrantes más de la Secretaría de Marina (Semar) por las investigaciones de huachicol fiscal documentado en un buque de Tamaulipas.

