Gabinete de Seguridad da a conocer detenciones, aseguramientos y operativos en varios estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 08:04:49

Ciudad de México, 21 de abril del 2026.- El Gabinete de Seguridad informó sobre diversas acciones realizadas del 17 al 19 de abril como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, la cual contempla atención a las causas, fortalecimiento de la Guardia Nacional, labores de inteligencia y coordinación con entidades federativas.

En Baja California, en el municipio de Tecate, fuerzas federales y estatales detuvieron a varias personas en distintos operativos, entre ellas un presunto generador de violencia vinculado a delitos como tráfico de drogas, armas y personas. Además, en otra acción se aseguraron 4.6 kilos de cocaína.

En Chihuahua, autoridades localizaron e inhabilitaron campamentos y laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetamina, además de realizar detenciones y asegurar armas, cartuchos y equipo táctico en distintos municipios como Nonoava, Morelos y Ciudad Juárez.

En Coahuila, se reportó el aseguramiento de un kilo de fentanilo, mientras que en Durango fue detenido un adolescente en posesión de armamento de alto poder y artefactos explosivos.

Guanajuato registró un operativo en varios municipios que dejó 14 personas detenidas, el aseguramiento de armas y vehículos, así como la liberación de una persona privada de la libertad. En Guerrero, autoridades decomisaron más de media tonelada de marihuana en Acapulco.

En el Estado de México, se aseguraron más de 21 mil metros cúbicos de madera y maquinaria en cateos realizados en Ocuilan.

En Jalisco y Michoacán, los operativos permitieron el decomiso de droga, armas y equipo táctico, además de detenciones en municipios como Tepalcatepec y Apatzingán.

En Morelos y Nuevo León también se realizaron cateos que derivaron en detenciones y aseguramiento de armamento, drogas y dinero en efectivo.

En Oaxaca y Puebla, autoridades ejecutaron operativos que permitieron asegurar armas de fuego y detener a personas relacionadas con actividades delictivas, entre ellas un presunto generador de violencia.

Sinaloa concentró varias acciones relevantes, con múltiples detenciones, aseguramiento de armas, vehículos con blindaje artesanal y la localización de artefactos explosivos en municipios como Escuinapa, Elota, Culiacán y Mazatlán.

En Quintana Roo, fue detenida en Cancún una persona con orden de arresto en Hungría por tráfico de drogas, considerada entre las más buscadas en Europa.

Finalmente, en Tabasco, autoridades detuvieron a una persona relacionada con el delito de extorsión en Villahermosa.