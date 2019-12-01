Reabre tienda en Celaya tras intoxicación: sin energía eléctrica y con aviso de “se busca personal”

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 16:31:10

Celaya, Guanajuato, 20 de marzo de 2026.– Sin contar aún con servicio de energía eléctrica y con un anuncio visible de “se busca personal”, la tienda de telas Parisina reabrió sus puertas bajo un esquema de operación restringida, luego del incidente por intoxicación que dejó un trabajador fallecido y tres más afectados.

Autoridades de Protección Civil permitieron la reapertura parcial del establecimiento únicamente para que la empresa realice adecuaciones en sus instalaciones, principalmente en el sistema eléctrico, tras detectarse fallas graves que derivaron en el accidente.

El coordinador de Gestión de Riesgos de Protección Civil y Bomberos Celaya, Luis Enrique Rosas Ortega, explicó que el origen del incidente fue el deterioro de un transformador propio, lo que dejó sin suministro eléctrico al inmueble durante varios días.

Ante esta situación, el negocio optó por utilizar una planta generadora de combustión interna al interior del establecimiento, lo que provocó la acumulación de monóxido de carbono en un espacio cerrado.

“Al encender el generador en un área sin ventilación adecuada, se comenzó a generar monóxido de carbono mientras el personal continuaba laborando, lo que derivó en la intoxicación”, indicó el funcionario.

Tras el hecho, el lugar fue clausurado por incumplir con los protocolos establecidos en el programa interno de Protección Civil; sin embargo, posteriormente se retiraron los sellos para permitir que la empresa corrija las irregularidades detectadas.

Actualmente, la tienda podrá operar únicamente en un horario restringido —de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde— y sin el uso de plantas generadoras, en tanto se realizan las modificaciones necesarias.

Asimismo, se estableció un plazo de aproximadamente una semana para que el establecimiento cumpla con todos los lineamientos de seguridad, incluyendo la presentación de un dictamen eléctrico emitido por un perito certificado que garantice condiciones seguras para trabajadores y clientes.

Autoridades advirtieron que, en caso de no cumplir con las disposiciones dentro del tiempo establecido, se procederá nuevamente a la clausura del negocio, además de las sanciones que resulten del procedimiento administrativo en curso.