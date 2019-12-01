Reabre tienda en Celaya tras intoxicación: sin energía eléctrica y con aviso de “se busca personal”

Reabre tienda en Celaya tras intoxicación: sin energía eléctrica y con aviso de “se busca personal”
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 16:31:10
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, 20 de marzo de 2026.– Sin contar aún con servicio de energía eléctrica y con un anuncio visible de “se busca personal”, la tienda de telas Parisina reabrió sus puertas bajo un esquema de operación restringida, luego del incidente por intoxicación que dejó un trabajador fallecido y tres más afectados.

Autoridades de Protección Civil permitieron la reapertura parcial del establecimiento únicamente para que la empresa realice adecuaciones en sus instalaciones, principalmente en el sistema eléctrico, tras detectarse fallas graves que derivaron en el accidente.

El coordinador de Gestión de Riesgos de Protección Civil y Bomberos Celaya, Luis Enrique Rosas Ortega, explicó que el origen del incidente fue el deterioro de un transformador propio, lo que dejó sin suministro eléctrico al inmueble durante varios días.

Ante esta situación, el negocio optó por utilizar una planta generadora de combustión interna al interior del establecimiento, lo que provocó la acumulación de monóxido de carbono en un espacio cerrado.

“Al encender el generador en un área sin ventilación adecuada, se comenzó a generar monóxido de carbono mientras el personal continuaba laborando, lo que derivó en la intoxicación”, indicó el funcionario.

Tras el hecho, el lugar fue clausurado por incumplir con los protocolos establecidos en el programa interno de Protección Civil; sin embargo, posteriormente se retiraron los sellos para permitir que la empresa corrija las irregularidades detectadas.

Actualmente, la tienda podrá operar únicamente en un horario restringido —de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde— y sin el uso de plantas generadoras, en tanto se realizan las modificaciones necesarias.

Asimismo, se estableció un plazo de aproximadamente una semana para que el establecimiento cumpla con todos los lineamientos de seguridad, incluyendo la presentación de un dictamen eléctrico emitido por un perito certificado que garantice condiciones seguras para trabajadores y clientes.

Autoridades advirtieron que, en caso de no cumplir con las disposiciones dentro del tiempo establecido, se procederá nuevamente a la clausura del negocio, además de las sanciones que resulten del procedimiento administrativo en curso.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Reabre tienda en Celaya tras intoxicación: sin energía eléctrica y con aviso de “se busca personal”
Vinculan a proceso a dos personas por robo específico calificado en farmacia de San Juan del Río, Querétaro
Funcionarios de Chavinda enfrentan acusaciones de extorsión; 19 víctimas, incluyendo campesinos y servidores públicos han declarado
Autoridades estatales y federales realizan cateos en la capital queretana 
Más información de la categoria
Arrestan a presunto abusador sexual de su nieta de 4 años de edad en Morelia, Michoacán
Intenta ganar paso al tren y termina arrollado en Celaya, Guanajuato
Operativos en 11 estados dejan detenidos, armas y estupefacientes asegurados
Harfuch explica situación con hija de "El Mayo"; está en lista de EEUU, pero no tiene orden de aprehensión, justifica
Comentarios