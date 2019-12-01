Vinculan a proceso a dos personas por robo específico calificado en farmacia de San Juan del Río, Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 16:29:42

San Juan del Río, Querétaro, a 20 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso de dos personas por el delito de robo específico calificado (a comercio), por hechos ocurridos el 3 de diciembre de 2025 en una farmacia ubicada en la colonia Centro, en el municipio de San Juan del Río.

De acuerdo con la denuncia, las personas imputadas ingresaron al establecimiento, tomaron diversos productos y se dirigieron al área de cajas. En ese momento, el hombre sacó una navaja con la que intimidó a la empleada, logrando apoderarse de dinero en efectivo.

Tras el reporte, intervino la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, cuyos elementos acudieron al lugar y generaron la denuncia correspondiente mediante dispositivo electrónico.

Posteriormente, la Policía de Investigación del Delito realizó las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, recabando datos de prueba que permitieron la identificación de las personas como probables responsables.

En audiencia inicial, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a ambas personas, imponiendo como medida cautelar la prisión preventiva justificada y fijando un plazo de un mes para la investigación complementaria.

Cabe señalar que las personas imputadas ya habían sido vinculadas a proceso en otra carpeta de investigación por el delito de robo a comercio con violencia.

La Fiscalía General del Estado reafirma su compromiso de investigar y perseguir los delitos que afectan al sector comercial, fortaleciendo la coordinación interinstitucional para garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño.