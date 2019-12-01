Fuga de amoniaco causa alerta en Zacapu, Michoacán; bomberos controlan la situación

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Septiembre de 2025 a las 21:35:57

Zacapu, Michoacán, 8 de septiembre de 2025. – Una fuga de amoniaco registrada en la Hielera Anáhuac fue controlada de manera oportuna por los Bomberos Voluntarios de Zacapu, Michoacán, sin que se reportaran personas intoxicadas.

La emergencia ocurrió durante la tarde del lunes, cuando trabajadores de la planta dieron aviso a las autoridades sobre el incidente.

Lo anterior generó la movilización de personal de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, Tránsito y bomberos del municipio michoacano.

Al arribar, los equipos de emergencia acordonaron la zona para evitar riesgos a vecinos y transeúntes, mientras que los bomberos, con equipo especializado, ingresaron a la fábrica para cerrar válvulas adicionales y detener la fuga.

Tras confirmar que ya no existía peligro para empleados ni habitantes cercanos, la situación fue controlada y se levantó la alerta.

Finalmente, se emitieron recomendaciones a la empresa para prevenir futuros accidentes.