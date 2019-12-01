Fuerzas federales realizan múltiples operativos en Sinaloa; nueve detenidos y arsenal asegurado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Agosto de 2025 a las 18:20:42

Culiacán, Sin., a 14 de agosto de 2025.- En una serie de acciones coordinadas para frenar la operación de grupos criminales en Sinaloa, autoridades federales y estatales aseguraron droga, armamento, equipo táctico y vehículos, además de detener a nueve personas en distintos municipios de la entidad.

Las operaciones, encabezadas por la Secretaría de Marina (Semar) y respaldadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía estatal, se desarrollaron en puntos estratégicos de Navolato, Ahome, Culiacán, Cosalá y Elota.

En Navolato, personal naval detectó a un grupo armado en el poblado Bariometo. Tras una persecución, fueron arrestadas cuatro personas —una de ellas menor de edad— y asegurados un vehículo, cuatro fusiles de asalto, cargadores, chalecos balísticos, ponchallantas y 50 dosis de marihuana.

En Los Mochis, municipio de Ahome, otro despliegue dejó cuatro detenidos y el decomiso de dos vehículos, cuatro armas largas, más de 600 cartuchos y un paquete de cocaína.

En Culiacán, durante recorridos en la comunidad Adolfo López Mateos, Tamarindo, se detuvo a un individuo en posesión de dos armas largas, cargadores, un casco táctico, radios y casi 120 gramos de cocaína.

Por su parte, en el poblado Cruz de Elota, Cosalá, elementos navales localizaron tres vehículos abandonados —uno con blindaje—, que fueron inhabilitados en el lugar.

Finalmente, en Casas Viejas, municipio de Elota, se aseguró un importante arsenal compuesto por cuatro fusiles de asalto, más de dos mil cartuchos, 38 cargadores, placas balísticas y chalecos tácticos.

Todos los detenidos y lo incautado quedaron a disposición del Ministerio Público, que integrará las carpetas de investigación para definir la situación legal de los implicados.

Las autoridades federales señalaron que estos operativos forman parte de una estrategia permanente para debilitar a las organizaciones criminales que operan en la región y garantizar la seguridad de la población sinaloense.