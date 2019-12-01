Fuerzas federales aseguran más de 200 kilos de estupefacientes, armas y rescatan a víctimas de secuestro en operativos del fin de semana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 11:16:26

Ciudad de México, 3 de noviembre de 2025.- El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó sobre los resultados obtenidos entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que se basa en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y coordinación con las entidades federativas.

Durante estos tres días, las fuerzas federales realizaron operativos en al menos 10 estados, logrando detenciones, decomisos de drogas, armas y vehículos, así como el rescate de cinco personas privadas de la libertad.

En Sinaloa, se registraron los aseguramientos más importantes. En Culiacán, las autoridades localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino con más de 11 toneladas de sustancias químicas y equipo especializado para la elaboración de metanfetamina. También fueron decomisados 45 artefactos explosivos improvisados, miles de cartuchos y varias armas largas. En Navolato, se detuvo a 13 personas con 14 armas largas, chalecos tácticos y motocicletas.

En Baja California, un operativo en Tecate permitió el aseguramiento de 114 kilos de cocaína, valuados en 25.4 millones de pesos. En Tijuana, dos personas fueron detenidas con medio kilo de metanfetamina.

En Tamaulipas, las fuerzas federales lograron liberar a cuatro personas secuestradas en Ciudad Mier y detuvieron a un ciudadano estadounidense en el Puente Internacional II de Nuevo Laredo, cuando intentaba ingresar al país con ocho armas largas y 380 cartuchos.

En Veracruz, un operativo en Tres Valles permitió liberar a otra víctima de secuestro y asegurar más de dos mil cartuchos, armas, motocicletas y vehículos.

En Guanajuato y Veracruz, como parte de la estrategia contra el robo de hidrocarburos, se recuperaron 85 mil litros de gasolina, se localizaron tomas clandestinas y se aseguraron cisternas y mangueras de alta presión.

El Gabinete de Seguridad reiteró que estos operativos forman parte del esfuerzo permanente por debilitar las estructuras del crimen organizado, contener la violencia y garantizar la seguridad en las regiones con mayor incidencia delictiva del país.