Fuerte operativo custodia los restos de "El Mencho" en CDMX

Fuerte operativo custodia los restos de "El Mencho" en CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 13:17:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 23 de febrero 2026.- Un fuerte operativo de la Guardia Nacional custodia la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, líder criminal de Jalisco, ultimado por las Fuerzas Armadas el pasado 22 de febrero.

El despliegue que incluye unidades blindadas y personal de seguridad con armas largas, en el interior e inmediaciones del recinto, abarca desde las calles de Zarco hasta Paseo de la Reforma y de Pedro Moreno a Mina, con desplazamiento de unidades en todo el perímetro.

De igual forma, se realiza monitoreo mediante el servicio de videovigilancia que incluye la Glorieta de Violeta.

Cabe mencionar que, además de los restos del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a los cuales se les realiza la necropsia de ley y peritajes para confirmar biológicamente su identidad, en la FEMDO, se encuentran dos de los escoltas de Nemesio Oseguera, quienes fueron capturados en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fuerte operativo custodia los restos de "El Mencho" en CDMX
Determinan que segundo implicado en homicidio de intérpretes y su hija, será vinculado a proceso
Tras cateo en Jacona, Michoacán aseguran estupefacientes y detienen a una mujer
Vinculan a proceso a "El Güero Metralletas", por el homicidio de un hombre; se impone prisión preventiva oficiosa
Más información de la categoria
Abaten a "El Tuli", hombre de confianza de "El Mencho"; era el encargado de la ofensiva contra autoridades
Ratifican identidad del cuerpo de "El Mencho" y otros criminales abatidos en Tapalpa; Harfuch explica qué harán con sus restos
Harfuch da cifras oficiales tras jornada violenta por abatimiento de "El Mencho"
Reportan al menos 26 muertos en Jalisco durante actos de violencia por detención de "El Mencho"
Comentarios