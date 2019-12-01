Fuerte operativo custodia los restos de "El Mencho" en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 13:17:39

Ciudad de México, a 23 de febrero 2026.- Un fuerte operativo de la Guardia Nacional custodia la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como “El Mencho”, líder criminal de Jalisco, ultimado por las Fuerzas Armadas el pasado 22 de febrero.

El despliegue que incluye unidades blindadas y personal de seguridad con armas largas, en el interior e inmediaciones del recinto, abarca desde las calles de Zarco hasta Paseo de la Reforma y de Pedro Moreno a Mina, con desplazamiento de unidades en todo el perímetro.

De igual forma, se realiza monitoreo mediante el servicio de videovigilancia que incluye la Glorieta de Violeta.

Cabe mencionar que, además de los restos del fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a los cuales se les realiza la necropsia de ley y peritajes para confirmar biológicamente su identidad, en la FEMDO, se encuentran dos de los escoltas de Nemesio Oseguera, quienes fueron capturados en el municipio de Tapalpa, Jalisco.