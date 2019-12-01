Fuerte lluvia deja severas afectaciones en Purépero, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 19:29:39
Purépero, Michoacán, a 15 de agosto de 2025.- Calles y domicilios inundados, además de vehículos cubiertos por el agua, fueron algunas de las afectaciones que las fuertes lluvias dejaron en esta ciudad.

Al respecto se informó que este viernes fuertes lluvias se registraron en esta demarcación, provocando que se desbordara la presa Villa Jiménez.

De acuerdo a información de Personal de Protección Civil Municipal, la presa superó su capacidad máxima, provocando un desbordamiento que arrastró vehículos, motocicletas y otros objetos sobre la vía pública.

Como resultado de ello, varias calles quedaron anegadas, además de domicilios inundados y vehículos cubiertos por el agua.

Es de mencionar que hasta el momento solo se reportan daños materiales.

Noventa Grados
