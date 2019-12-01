Ataque armado a presidencia de Jiquilpan, Michoacán: sujeto grita “cuatro letras” al momento de abrir fuego

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 17:09:38

Jiquilpan, Michoacán, 23 de febrero del 2026.- Un sujeto armado, presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación, atacó a balazos la presidencia municipal de Jiquilpan, en el estado de Michoacán, en el desarrollo de este lunes.

En un video difundido en redes sociales se observa a varios sujetos con armas largas disparando contra la fachada del edificio público.

Durante la grabación se escucha a uno de los agresores gritar una consigna asociada con ese grupo criminal.

Hasta el momento, el alcalde Gerardo Olloqui Estrada, emanado del Partido de la Revolución Democrática, no ha emitido una postura oficial sobre el ataque.

Cabe señalar que, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho", se registraron bloqueos y hechos violentos en distintas zonas del país, incluido el estado de Michoacán.