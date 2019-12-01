El Mencho suena en los corridos mexicanos: polémica, millones de reproducciones y veto en Estados Unidos a artistas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 16:56:31

Ciudad de México, 23 de febrero del 2026.- Como ocurre con varios personajes del crimen organizado, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ha sido mencionado en distintos narcocorridos, un subgénero muy popular dentro de la música regional mexicana en la última época.

Este tipo de canciones, acompañadas comúnmente por acordeón y metales, relatan las actividades de grupos criminales y, en algunos casos, exaltan a sus líderes.

En 2023, el tema “CJNG”, interpretado por Fuerza Regida, Juanpa Salazar y Calle 24, incluye una línea que hace referencia directa al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Por su parte, Los Alegres del Barranco lanzaron en 2021 la canción “El Del Palenque”, que acumula más de 100 millones de reproducciones en YouTube, donde también se alude a uno de los apodos atribuidos a Oseguera.

En 2025, la agrupación interpretó ese tema durante un concierto en Michoacán, pocos días después de que se diera a conocer el hallazgo del Rancho Izaguirre, y proyectó en pantallas imágenes relacionadas con el capo. Tras ese episodio, el gobierno encabezado por Donald Trump les retiró la visa estadounidense.

Asimismo, Grupo Codiciado incluyó referencias al narcotraficante en su canción de 2019 “El Señor de los Gallos”.

Ante la polémica que generan los llamados narcocorridos, al menos diez estados del país han establecido restricciones o prohibiciones para la interpretación de este tipo de música en eventos públicos, para evitar hacer apología al delito.