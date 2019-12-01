Atienden bomberos de Zitácuaro incendio forestal

Atienden bomberos de Zitácuaro incendio forestal
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 17:40:14
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zitácuaro, Michoacán, 23 de febrero del 2026.- Un incendio forestal registrado en el municipio de Zitácuaro fue controlado y sofocado en su totalidad gracias a la intervención de cuerpos de emergencia y vecinos de la zona.

De acuerdo con el reporte de Bomberos Zitácuaro, el siniestro se presentó sobre la carretera Zitácuaro–Tuzantla, específicamente en el Cerro de Orocutín, en el paraje conocido como Puerto de los Zapotes.

Tras recibir el aviso, se movilizó la Unidad 013 hacia el punto señalado. Al arribar, los elementos confirmaron el incendio activo en el cerro y de inmediato se incorporaron a las labores de combate, trabajando de manera coordinada con habitantes del lugar.

Durante las acciones también arribó una pipa del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zitácuaro, lo que permitió reforzar las tareas para enfriar el área afectada. Además, se realizaron brechas cortafuego para evitar que las llamas se extendieran a otras zonas.

Las autoridades estimaron que el fuego consumió aproximadamente cuatro hectáreas de terreno. Una vez controlada la situación y descartados riesgos adicionales, los bomberos regresaron a su base sin que se reportaran incidentes mayores.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Atienden bomberos de Zitácuaro incendio forestal
Ataque armado a presidencia de Jiquilpan, Michoacán: sujeto grita “cuatro letras” al momento de abrir fuego
Arriban más de 2 mil 500 soldados a Jalisco para recuperar el orden
Elementos de la Guardia Civil mantienen un despliegue operativo permanente en la Autopista de Occidente
Más información de la categoria
Revelan imágenes inéditas del operativo contra "El Mencho" en Tapalpa, Jalisco; Ejército cercó al líder delincuencial
Ataque armado a presidencia de Jiquilpan, Michoacán: sujeto grita “cuatro letras” al momento de abrir fuego
El Mencho suena en los corridos mexicanos: polémica, millones de reproducciones y veto en Estados Unidos a artistas
Ayuntamiento de Tapalpa no fue informado sobre operativo para capturar a "El Mencho": alcalde
Comentarios