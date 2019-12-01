Atienden bomberos de Zitácuaro incendio forestal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 17:40:14

Zitácuaro, Michoacán, 23 de febrero del 2026.- Un incendio forestal registrado en el municipio de Zitácuaro fue controlado y sofocado en su totalidad gracias a la intervención de cuerpos de emergencia y vecinos de la zona.

De acuerdo con el reporte de Bomberos Zitácuaro, el siniestro se presentó sobre la carretera Zitácuaro–Tuzantla, específicamente en el Cerro de Orocutín, en el paraje conocido como Puerto de los Zapotes.

Tras recibir el aviso, se movilizó la Unidad 013 hacia el punto señalado. Al arribar, los elementos confirmaron el incendio activo en el cerro y de inmediato se incorporaron a las labores de combate, trabajando de manera coordinada con habitantes del lugar.

Durante las acciones también arribó una pipa del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zitácuaro, lo que permitió reforzar las tareas para enfriar el área afectada. Además, se realizaron brechas cortafuego para evitar que las llamas se extendieran a otras zonas.

Las autoridades estimaron que el fuego consumió aproximadamente cuatro hectáreas de terreno. Una vez controlada la situación y descartados riesgos adicionales, los bomberos regresaron a su base sin que se reportaran incidentes mayores.